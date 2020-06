Latvijā būtiski pieaudzis iedzīvotāju īpatsvars vecumā virs 60 gadiem

Tostarp bērnu jeb iedzīvotāju vecumā līdz 14 gadiem īpatsvars ir samazinājies no 28,1% 1920.gadā līdz 16% 2020.gadā, iedzīvotāju īpatsvars vecumā no 15 līdz 59 gadiem samazinājies no 58,9% līdz 41,8%, bet iedzīvotāju īpatsvars vecumā virs 60 gadiem pieaudzis no 13% līdz 42,2%.