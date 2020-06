Skudiņa: Starptautiskās adopcijas uz ASV paradigmas un naratīvi

Ja runājam par starptautisko adopciju uz ASV, tad piekrītu Reičelas Reins Vinslovas ( Rachel Rains Winslow “ The Best Possible Immigrants” ) analīzei, ka to vajag vērtēt četru paradigmu kontekstā, kas ir izveidojušās ASV pēc Otrā Pasaules kara. Lai arī viņas pētījums aptver pirmos trīsdesmit gadus pēc kara , šo paradigmu naratīvi joprojām dominē starptautiskās adopcijas jomā. Proti:

2016.gadā neskaitāmas aģentūras parakstīja vēstuli, pieprasot atcelt ASV federālā līmeņa institūcijas ( the Department of State) lēmumus par stingrāku starptautiskās adopcijas procesu kontroli .

2018.gadā federālā līmeņa izpildvara ( Office of Children’s Issues within the Department of State) aizliedza aģentūrām izmantot “ soft referral” sistēmu ( kur ģimene izvēlas bērnu no e-vietnes ,pirms ir veikta ģimenes piemērotības skrīnings, un bērns tiek uzlikts “gaidīšanas režīmā /hold”priekš ģimenes.).