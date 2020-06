Tā nevarētu teikt, jo jebkurā gadījumā, ieguvēji ir visi. Tagad ir divi varianti, kā nokļūt SKS - uz “Sojuz” atbrīvojas “krēsli”, kuros iepriekš sēdēja amerikāņi. Līdz ar to “Roskosmos” varēs pārdot vietas Eiropas Kosmosa aģentūras astronautiem un tūristiem. Uz staciju varēs doties vairāk gribētāju. Līdz šim bija tikai viena raķete, kas turp devās, un tajā bija jāuzņem vēl kāds no Eiropas, Japānas un citām Kosmosa aģentūras dalībvalstīm.

Tā ir viena no lietām, kas šokē cilvēkus, ja par to aizdomājas.

Kamēr “Crew Dragon”gatavojās startam, “Roskosmos” amatpersonas izteicās, ka notiekošais līdzinās Holivudas filmai, ar ironiju un neticību runāja par astronautu inovatīvajiem skafandriem un zābakiem. Holivudiskuma tiešām netrūka - kaut vai tā astronautu atvadīšanās no ģimenēm. No otras puses, privātā kuģa starts bija arī tehnoloģisks izrāviens, kas skaidri iezīmēja - 21. gadsimts ir sācies! Man - pasīvam vērotājam, bija sajūta, ka piedalos notikumā, kad tiek sperts solis nākotnē. Kāpēc ir svarīgi, lai lidojums tiktu parādīts populārā, aizraujošā veidā?

Viens no iemesliem, lai sabiedrība, it īpaši Amerikas nodokļu maksātāji, kas to visu finansē, jo NASA piešķirtā nauda ieripo “SpaceX” kontos, redzētu ieguvumu. Ir svarīgi uzskatāmi parādīt, ka starts notiek, kuģis tiek vadīts ar skārienjūtīgiem ekrāniem, tērpu dizainēšanā piedalījās paši astronauti, iesakot, ko vajadzētu uzlabot, jo viņi nēsāja citas paaudzes tērpus un zina, kas tajos patīk, kas nē.

Jā un nē. Raķete ir veidota pakāpēs – pirmajā un otrajā, jo tehniski nevar uzbūvēt vienu lielu raķeti, kas aizlido kosmosā. Tādā gadījumā lietderīgā krava uz kuģa būtu pavisam neliela, pat ja izdotos uzkonstruēt kuģi, kas vispār tiktu orbītā. Tāpēc raķete veidota pakāpēs. Pirmā sastāv no degvielas toveriem un deviņiem dzinējiem, tātad ir darba zirgs, kas paceļ raķeti no Zemes, bet ar to nevar nokļūt orbītā. Kad pirmajā pakāpē degviela beidzas, tā atdalās un tiek iedarbināti otrās pakāpes dzinēji. Kad otrā pakāpe savu paveikusi, arī tā atdalās un tālāk orbītā dodas tikai kosmosa kuģis. Parasti raķetes pirmā pakāpe nokrita okeānā vai Kazahstānas stepēs (Sojuz). Otrā pakāpe no apmēram 200 km augstuma – vienā variantā, nekontrolēti iekrīt okeānā, otrā – tika nogāzta konkrētā vietā, bet tas ne vienmēr izdodas. Pirms desmit gadiem teica, ka pirmo pakāpi nevar kontrolēti nosēdināt. Tagad pirmo pakāpi mērķtiecīgi nosēdina jūrā uz peldošas platformas, bet atsevišķām misijām pat turpat – Floridā, netālu no starta platformas.