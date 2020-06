Piekrišana - obligāta. Zviedrijas likums, pēc kura notiesājošie spriedumi izvarošanas lietās pieauga par 75%

Iepriekš, lai varētu izvirzīt apsūdzību izvarošanā, viens no nozīmīgākajiem faktoriem bija pierādījumi, ka aizdomās turamais lietojis spēku, draudējis vai izmantojis upura mazaizsargāto stāvokli (piemēram, reibumu).

Līdz ar to Zviedrija kļuva par desmito Rietumeiropas valsti, kurā nebrīvprātīgas seksuālas attiecības klasificētas kā izvarošana. Islande tajā pašā gadā ieviesa līdzīgu likumu, pēc gada to izdarīja arī Grieķija.

"Viens no nozīmīgākajiem efektiem ir tāds, ka upuri vairs tik ļoti nevaino sevi. Mēs to uzskatām par ārkārtīgi svarīgu lietu un ceram, ka tā tas turpināsies - ka būs pārmaiņas sabiedrībā, kuru rezultātā uzmanība tiks vērsta uz uzbrucējiem un no viņiem pieprasīta atbildība."