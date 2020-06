Tumšās matērijas medībās atklāts neizskaidrojams signāls

Tumšā matērija ir 85% no visas matērijas kosmosā, tomēr tās daba nav izzināta. Lai kāda arī tā būtu, ir zināms, ka tumšā matērija neatstaro vai neizdala gaismu.

Eksperiments tika veikts no 2016. līdz 2018. gadam dziļi pazemē, Itālijā. Īpašas ierīces detektori tika piepildīti ar 3,2 tonnām ārkārtīgi tīra sašķidrināta ksenona; no tām divas tonnas kalpoja kā “mērķis”, lai varētu novērot mijiedarbību starp ksenona atomiem un citām daļiņām. Kad daļiņas šķērso mērķi, tās rada sīkus gaismas uzplaiksnījumus, no ksenona atomiem atbrīvojot elektronus.