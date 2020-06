“ABLV Bank” pamatlietā astoņi aizturētie

Policija pagaidām neatklāj, cik no astoņām aizturētajām personām varētu kļūt par aizdomās turētajiem, tomēr neizslēdz, ka nākotnē kriminālprocesu varētu sākt arī pret “ABLV Bank” kā juridisku personu. Tas, ka vērienīgās kratīšanas likvidējamajā “ABLV Bank” un citos ar to vēsturiski saistītos uzņēmumos notika sestdienā, kas bija pārceltā darba diena, nebija nejaušība. Valsts policija vēlējusies būt diskrēta un pēc iespējas mazāk traucēt darbiniekus, kas ar krimināllietu nav saistīti – izmeklētāji bija pareizi uzminējuši, ka privātuzņēmumos šādā dienā cilvēku būs mazāk nekā parasti.

“Tikai tajā pamatprocesā mēs izskatām 200 klientu darbību. Kopumā apgrozījums ir vairāki miljardi eiro. Ja mēs runājam par kontu pārskaitījumiem un operācijām – tie ir simtiem tūkstošu. Lai izdarītu kaut kādus kaut pirmatnējos secinājumus, vajadzēja izdarīt vienkārši titānisku darbu, lai to visu kaut kādā veidā apkopotu un izanalizētu priekš tam, lai izdarītu secinājumus, ka, jā – visticamāk, tomēr mēs nosliecamies mazliet uz to pusi, ka kredītiestāde tomēr ir operējusi ar, visticamāk, noziedzīgiem līdzekļiem,” skaidro Gise.

Stabu ielā pagājušajā sestdienā bija vērojama nemitīga rosība. Tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji nāca ar lieliem maisiem, dokumentu kaudzēm un datortehniku, advokāti pavadīja savus klientus uz un no pratināšanām. Nav gan zināms, vai visi, kas todien bija spiesti paviesoties policijā, kļūs par aizdomās turētajiem. To “de facto” neoficiāli uzsver vairāki advokāti. Dzirdama arī kurnēšana, ka bez kratīšanām policija varējusi iztikt – būtu taču paprasījuši dokumentus bankai un viss tiktu iedots tāpat. Gise to komentē šādi: “Ir momenti, kuros mēs, jā, varam prasīt. Mēs prasām konta izdrukas, neizpaužamo tā saucamo informāciju, mēs prasām informāciju par klientiem. Protams, to visu mēs prasām. Bet ir kaut kādi momenti, kas var palīdzēt izmeklēšanai saprast, vai viena vai otra persona ir iesaistīta nozieguma izdarīšanā. Un prasīt viņai izsniegt kaut kādus savus pierakstus... Nu, tā ir izmeklēšanas taktika.”