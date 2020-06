AM plāno panākt "Rail Baltic" atzaru arī uz Ādažu militāro bāzi

AM sagatavotajā jaunākajā Valsts aizsardzības koncepcijas projektā teikts, ka Latvija ir atbildīga par uzņemošās valsts atbalstu sabiedroto spēkiem miera laikā un krīzes sākumā, nodrošinot tos ar nepieciešamajiem resursiem, infrastruktūru, teritorijām, kā arī organizējot to pārvietošanos un piekļuvi prioritāri valsts lidostām, ostām un ceļiem.

AM preses pārstāvis Roberts Skraučs aģentūrai LETA pastāstīja, ka AM jau ir apspriedusies ar AS "RB Rail" par "Rail Baltica" projekta ietvaros iespējamu dzelzceļa atzara būvniecību uz Ādažu bāzi.