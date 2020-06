Varakļānu novads ir viena no pašvaldībām, kurā strīds par vietu Latvijas kartē ieildzis - novads ierauts spēlē, kurā neatšķetināmi savijušās politiskas ambīcijas, ekonomiskas intereses, kultūras izpratne, patriotiskas jūtas un personiskas lietas. Pēc tam, kad Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu ar Varakļāniem Rēzeknes novadā izsludināja Valsts prezidents, situācija kļuva pavisam nokaitēta: tie, kas redz sevi pie Madonas, padoties negrasās.

Februārī notikušajā referendumā 84% iedzīvotāju no 1100 ( kopumā ir virs 3000) nobalsoja par pievienošanos Madonas novadam. Varakļāni bija vienīgā pašvaldība, kurā Saeima lika rīkot aptauju. Tikmēr vairāki sabiedrībā pazīstami cilvēki iestājās par “latgaliskiem” Varakļāniem. 1. lasījumā Saeima nobalsoja “par” Varakļānu pievienošanu Madonas novadam. 2. lasījumā parlamenta dienaskārtībā jau bija divi pretrunīgi priekšlikumi, bet 3. - “kažoks jau otrādi” - Rēzeknes novadā un punkts.

Varakļānu iekļaušanu Rēzeknes novadā pirms novadu reformas likuma pieņemšanas aktualizēja domubiedri no Dekšāres pagasta (Viļānu novads). Viens no “latgalisko Varakļānu” idejas virzītājiem - Biedrības „Latgales tradicionālās kultūras centrs „Latgaļu sāta” dibinātājs Dainis Mjartāns, par kuru pašvaldībā piesardzīgi saka: “Viņa ieinteresētība ir manāma”. Lieta tāda, ka jaunajā novadu reformas modelī Dekšāri iekļauti Rēzeknes novadā, bet vēsturiski daļa pagasta bijusi piederīga Varakļāniem, kas savukārt līdz 20. gadsimta 40. gadiem ietilpa Rēzeknes apriņķī. Tātad Dekšāres pagasta iedzīvotāji cīnās par Latgales teritoriju apvienošanu.

Iepriekš pieminētais latgaliešu sabiedriskais darbinieks Dainis Mjartāns situāciju redz citādāk: jau pirms piecpadsmit gadiem vietējā laikrakstā iestājās par to, ka Varakļāniem jāatgriežas Rēzeknes novadā. Latgales stiprināšanas ideju viņš aizstāv daudzu gadu garumā.

Mjartāna argumenti nav tikai emocionāli - izvēlei par labu Rēzeknes virzienā ir racionāls pamats. “Man ir simpātisks veids, kā Rēzeknes novadā organizēta pārvaldība, proti, decentralizēti, līdz ar to saglabāsies liela autonomija. Ja citos pašvaldību reformas modeļos, lielāko daļu “nosmeļ” attīstības centrs, tad Rēzeknes novadā tā nebūs, jo Rēzekni ar novadu neapvienos, tā būs valsts nozīmes pilsēta, un, atšķirībā no Madonas, ar vairākām specializētām mācību iestādēm un augstskolu, kā arī reģionālo slimnīcu. Mjartāns saka, ka viņam nav pieņemama oponentu argumentācija: “Latvija beidzas Varakļānos”, jo Rēzeknes pusē esot krieviska vide. “Tas savā ziņā ir pretvalstiski. Kā mēs varam pozitīvi lūkoties nākotnē, ja tiek apvainoti Rēzeknes novadā dzīvojošie krievu valodā runājošie, piemēram, vecticībnieki un paši latgalieši. ”

Pēc viņa domām, Varakļānu atrašanos Latgalē ir mūsu valsts pamatā: “1917. gadā Latgales kongresa delegāti, kuru vidū bija arī pārstāvis no Varakļāniem nobalsoja par apvienošanos ar Latvijas novadiem un vienotas Latvijas valsts veidošanu. Satversmes tiesa, jau 2007. gadā atzina, ka uz Latvijas Republikas dibināšanu, to veidoja Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apriņķi un tagadējais Varakļānu novads ietilpa Rēzeknes apriņķī. Tātad atbilstoši Satversmei - Latgalei, kā vēsturiski etnogrāfiskam apgabalam ir savas noteiktas robežas.” Viņš piemetina, ka pēc 2011. gada datiem latgaliski Varakļānos runā 67% iedzīvotāju - vairāk nekā citviet, un tamdēļ jārūpējas par šīs unikālās kultūrvides saglabāšanu.

“Saeima pieņēmusi Varakļānu iedzīvotājus pazemojošu lēmumu,” sašutis pašvaldības deputāts, uzņēmējs, veikala īpašnieks Jānis Erels. Pēc viņa domām, kultūrvēsture ir tikai lozungs, aiz kuriem slēpjas citi motīvi, piemēram, politiski amati perspektīvā un merkantilas intereses. Tieši, kādas, viņš nezina. “Bēdīgākais, ka no Saeimas ņirdz: “Varakļāni, pīci, pīci. Sēdiet būdā un nerunājiet.” Ja būsim pie Rēzeknes, būsim mazs novadiņš, kas neko nevarēs ietekmēt. Gadā reizi no centra atbrauks paskatīties, vai mēs vēl vispār esam, ar laiku likvidēs vidusskolu. Lauksaimnieki ir šokā - daļa jau pateikuši, ka pārreģistrēsies Madonas novadā. Trakākais, ka visi to saprot! Ko ēd vai pīpē Saeimā, ja pieņem tik neloģisku lēmumu.”