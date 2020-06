Krievija slepus maksājusi afgāņu kaujiniekiem par amerikāņu karavīru nogalināšanu

Par šādu rīcību informētās ASV amatpersonas laikrakstam “The New York Times” pastāstījušas, ka afgāņu kaujinieki šos uzdevumus arī pildījuši, lai izjauktu tobrīd uzsāktās miera sarunas.

Saskaņā ar laikraksta avotu teikto, islāma kaujinieki un citi militarizēti noziedzīgi grupējumi no Krievijas saņēmuši diezgan dāsnu atlīdzību. “The New York Times” norāda, ka 2019.gadā kaujās Afganistānā tika nogalināti 20 amerikāņu karavīru, taču nav īsti skaidrs, kuras no traģiskajām epizodēm ir saistītas ar šāda veida pasūtījumu.