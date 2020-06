Raidījums: Ar samazinātām prasībām jaunā konkursā cer atrast Konkurences padomes priekšsēdētāju

Viens no reālākajiem kandidātiem šajā konkursā varētu būt Andrejs Grišins, kurš, kopš Inta Ķuža aiziešanas, vada policiju. Atšķirībā no citiem iespējamiem kandidātiem, poligrāfs neietekmēšot Grišina izvēli piedalīties konkursā. Taču to var ietekmēt aizdomas par negodīgu policijas formu iepirkumu. Par to izmeklēšanu nesen sāka Iekšējās drošības birojs. Pret Grišinu nekādu tiešu aizdomu nav, bet divus lietā iesaistītos priekšnieka vietniekus viņš no darba dienestā uz izmeklēšanas laiku nav atstādinājis.