Gribējām, bet neizturējām

Gaišāku skatu darīja doma par pārcelšanos. Jau 2018. gadā Paula autisma terapeitei pajautāju, kur Eiropā ir spēcīgi autisma terapiju centri. Viņa ieteica Diseldorfu. Runāju vāciski, tāpēc devos raudzīt. Uzzināju, ka terapijas apmaksās pašvaldība, ja vien skola un neirologs Vācijā atzīs to par efektīvu, un ja es strādāšu – būs veselības apdrošināšana, kas Vācijā ir obligāta. Bērns būs līdzapdrošināts.

Palūdzu ziedot.lv apmaksāt Paula spēju pārbaudi Diseldorfas ABA centrā. Atlika atrast dzīvokli, darbu un skolu. Izdarīju. Aviobiļetes samaksāja draugi. Biju domājusi strādāt veco ļaužu aprūpē, taču mani uzrunāja Vācijā dibinātais portāls latviesi.com. Varēju ik dienu strādāt no mājām un profesijā. Lai sāktu dzīvi tukšā vietā, draugiem e-pastā vēlreiz lūdzu mūs atbalstīt.

Labākais, ko no dēla esmu iemācījusies – katram no mums ir savs ātrums. Bieži vien es esmu tā kura ir par ātru, nevis viņš par lēnu. Un nav viena tāda pareizā vai vislabākā ātruma. Es ceru, ka kādu dienu mēs abi nošļūksim no Zugspitze vienā ātrumā, un – ar slēpēm.