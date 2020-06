Lietuva un Vācija parakstīs vienošanos par karaspēka uzturēšanos vienai otras teritorijā

Vienošanās stāsies spēkā, kad to būs ratificējis Lietuvas Seims.

Vācija vada Lietuvā dislocēto NATO starptautisko bataljonu un ir viena no galvenajām Lietuvas partnerēm aizsardzības jomā, savukārt Lietuvas Bruņoto spēku Mehanizētā kājnieku brigāde piesaistīta vienai no Vācijas armijas divīzijām. Lietuva no Vācijas pērk bruņojumu un militāro tehniku, tai skaitā kājnieku kaujas mašīnas un haubices.