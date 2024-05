"Twitter" bijušais vadītājs atklāj, kādēļ vēlējies atbrīvoties no sociālā tīkla

“Es saskāros ar ļoti lieliem izaicinājumiem, ko uzstādīja valde. Tā vienmēr ir bijusi lielākā problēma tajā kompānijā, un es biju laimīgs, redzot šīs problēmas beigas,” teica Dorsijs. Viņš norāda, ka vienīgais veids, kā atbrīvoties no šīs valdes, bija kompānijas kļūšana par privātu uzņēmumu.

2022. gada oktobrī “Twitter” par 44 miljardiem dolāru tika pārdots miljardierim Īlonam Maskam, kurš uzņēmumu padarīja privātu un radikāli mainīja darbības pieeju, šo sociālo tīklu pārdēvējot par X. Dorsijs šajā laikā vairs nebija kompānijas vadītājs, atkāpjoties no amata 2021. gadā un vadību atstājot Paragam Agravālam.

Dorsijs atklāja, viņš ir mēģinājis jau iepriekš “Twitter” valdei piesaistīt Masku, taču valde divas reizes bloķējusi šādu priekšlikumu. Daļēji tas saistāms ar Dorsija pašā lēmumu atbrīvoties no “Twitter”. 2022. gada aprīlī Masks pievienojās ”Twitter” direktoru padomei, iegūstot 9,2% kompānijas akciju.

Šis investors bija Pola Singera vadītais uzņēmums “Elliott Management”, kas vēlējās “Twitter” vadītāja amatā redzēt citu cilvēku, jo Dorsijs šajā laikā daudz laika veltīja citam savam uzņēmumam “Square”. Dorsijs gan norāda, ka ir piedāvājis valdei savu atkāpšanos no amata, taču valde to noraidījusi. Neraugoties uz to, saspīlējums ar “Elliot Management” turpinājis pieaugt.