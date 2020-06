Sākas seguma atjaunošana uz autoceļa Talsi – Dundaga – Mazirbe

Posmi, kuros tiks veikti remontdarbi, tika atlasīti pēc vairākiem kritērijiem. Pirmkārt, atsevišķos objektos tiks sākti darbi, kas bija ieplānoti uz 2021. gadu, taču to tehniskā dokumentācija jau ir gatava un remontu var sākt jau šogad. Ņemot vērā to, ka papildu finansējums 75 miljonu eiro apmērā ir pieejams tikai līdz šā gada 31. decembrim, investīcijas tiks ieguldītas seguma atjaunošanā. Galvenais kritērijs posmu atlasē bija autoceļu tehniskais stāvoklis un satiksmes intensitāte. Seguma atjaunošanu var veikt tajos posmos, kas ir salīdzinoši labā tehniskā stāvoklī, kuru būtiski var uzlabot, atjaunojot segumu. Kā otrs būtisks kritērijs tika ņemta vērā satiksmes intensitāte, lai ieguldījumi varētu kalpot maksimāli lielam ceļu lietotāju skaitam.

Papildu finansējums tiks novirzīts arī satiksmes drošības paaugstināšanas projektiem. Tai skaitā plānots ierīkot akustiskās ribjoslas uz Bauskas šosejas posmā no Rīgas apvedceļa līdz Bauskai, izņemot apdzīvotās vietas, kā arī uz Valmieras šosejas posmā no Raganas līdz Valmierai. Tāpat kopumā apmēram 20 kilometros valsts galveno autoceļu plānots uzstādīt drošības barjeras. Drošības barjeras plānots uzstādīt arī tajos ceļu posmos, kas ir ļoti tuvu ūdenstilpēm. Uzlabojot satiksmes organizāciju, atsevišķos valsts galveno autoceļu posmos un krustojumos tiks atjaunotas ceļa zīmes un virziena rādītāji, kuri ir nokalpojuši savu laiku un vairs pietiekami neatstaro, līdz ar to ir grūti saredzami. Tāpat līdzekļi tiks ieguldīti divu gājēju un velosipēdistu celiņu izbūvei: Murjāņos no Gaujas tilta līdz Murjāņu sporta skolai un Beberbeķos, lai novirzītu gājēju plūsmu uz drošu pāreju pār Rīgas apvedceļu (A5).