Piecas kļūdas, ko pieļaujam, glabājot drēbes skapī

1. Uzkārt to, kas izstiepjas

2. Locīt to, kas burzās

Par kašmiru sauc smalkāko pavilnu, ko iegūst no augstkalnu kašmira šķirnes kazas, tāpēc visi apģērbi no šā auduma ir īpaši rūpīgi jākopj. To nedrīkst kārt uz pakaramā, jo izstiepsies, nedrīkst arī daudz locīt un burzīt. Speciālisti iesaka piemeklēt skapī platāko virsmu, salocīt apģērba gabalu tikai vienu reizi. Papildus var iekšā ievietot papīru, kas samazina "lūzuma" vietas.