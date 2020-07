Kā atpazīt un izskaust nejaukās sēnītes

Jāuztur vai jāstiprina organisma imunitāte, gan lietojot uzturā vairāk augļu un dārzeņu, gan ņemot talkā aptiekā nopērkamos uztura bagātinātājus ar C vitamīnu, zivju eļļu, ehināceju, ķiploku vai speciālos kompleksos preparātus ādas, matu un nagu veselībai, kas satur visus nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas.

Jāatceras par profilakses un higiēnas pasākumu kopumu, kas palīdz izvairīties no sēnīšu infekcijām. Kā palīglīdzekļi aptiekās ir nopērkami profilaktiski pretsēnīšu aerosoli, krēmi, pūderi, kas lietojami dodoties uz vietām, kur pastāv lielākais inficēšanās risks, piemēram, uz baseinu, pludmali vai publisko pirti. Šie preparāti ne vien mazina risku inficēties, bet arī samazina svīšanu, atjauno ādas veselību.

“Laboratoriska sēnīšu izmeklēšana ir nepieciešama, jo, apskatot bojāto vietu, ne vienmēr var pareizi noteikti diagnozi. Iespējama arī pseidomikoze, kuras simptomi ir līdzīgi kā sēnīšu infekcijai. Tieši šādos gadījumos – lai atšķirtu īstu sēnīšu infekciju no neīstas – diagnostika ir īpaši nozīmīga. Tikai tad, ja kāds no sēnīšu infekcijas izraisītājiem ir laboratoriski apstiprināts, var apjaust radīto bojājumu dziļumu. No tā būs atkarīga ārstēšanas shēma, ilgums un arī efektivitāte,” skaidro Centrālās laboratorijas vadītāja, ārste Jana Osīte.