Elektromobiļa uzturēšanas un remonta nianses jeb lētāk vai dārgāk par "dīzeli"?

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Elektromobilitātes attīstība Latvijā buksē, un pie vainas ne vienmēr ir valdības kūtrums. Savu lomu atpalicībā no kaimiņiem spēlē arī bailes no nezināmā. Cik ilgi kalpos elektromobiļa baterija? Vai to vispār var saremontēt un vai tiešām elektromobiļa apkope ir trīsreiz lētāka nekā dīzelim? Uz šiem un citiem jautājumiem TV Auto ziņām piekrita atbildēt speciālisti, kam elektromobiļu tehnoloģijas, uzturēšana un remonts ir ikdiena.