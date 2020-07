Atbalsta aizliegumu bērnu adopcijai uz ārvalstīm līdz grozījumiem likumā

Deputāte Jūlija Stepaņenko kritizēja to, ka šis jautājums tiek skatīts ārkārtas sēdēs. Viņu arī neapmierina par likumprojektiem atbildīgās komisijas vadītāja Artusa Kaimiņa darbs, vadot šī jautājuma izskatīšanu komisijā, jo viņš neesot vēlējies uzklausīt atšķirīgus viedokļus.

Partijas "KPV LV" līderis Atis Zakatistovs aicināja balsot pret likumprojektu. "Saeimai ir jāpamostas un jāaizmirst šis likumprojekts kā murgs. Tā ir vieglprātīga spēlēšanās ar varu, simbolismu un nopietnām lietām, kas saistās ar ārpolitiku. Šis likumprojekts ir nežēlīgs pret bērniem, ārpolitiski tuvredzīgs un muļķīgs, kā arī ietver patvaļu - visu to sliktāko, ko likumdošanā saucam par "izdzīt cauri"," kritizēja deputāts.

"Bez aprobēšanas tiek dzīts pāri likumprojekts, kas brauc pāri bērnu dzīvēm un atņem viņiem pēdējo cerību. Kas no tā iegūst? Tā ir vieglprātīga spēlēšanās ar varu un simboliem. Tas ir "urrā- patriotisms" - vienalga par bērniem, glābsim nāciju," kritisks bija politiķis.

Deputāts Andris Kazinovskis runāja arī par to, kas aizstāv adopcijas iespējas saglabāšanu. "Ļoti kvēli to aizstāv liberālā spārna Saeimas deputāti. Nu viņus var saprast - tā globalizācija un tā tālāk. Bet man ir bažas, jo šīs liberālās partijas šobrīd aizstāv arī seksuālo minoritāšu tiesības un tamlīdzīgi. Man ir bažas, ka, iespējams, šie vairāki, daži bērni var nonākt arī šādās ģimenēs. Vai tas ir sabiedrībā mums kopumā pieņemams? Šaubos," spriedelēja politiķis.

Noklausoties Kaimiņa sacīto, komisijas loceklis Boriss Cilevičs (S) uzsvēra, ka Kaimiņa raksturotais komisijas sēžu process varētu liecināt par to, ka Cilevičs tajās it kā nebūtu bijis, lai gan apmeklējis tās visas. Deputāts dusmojās par to, ka deputāti ar šāda jautājuma palīdzību mēģina risināt savas attiecības.