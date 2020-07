Viņķele: Ja neveiksim maigus ierobežojumus, pēc pāris nedēļām varam attapties pie pilnīgas karantīnas

Ministre skaidroja, ka, jautājumā par to, vai piedāvātie ierobežojumi nav pārlieku stingri, ir jāsaprot, ka, laicīgi nereaģējot un slimības izplatībai palielinoties, var nākties "atkal taisīties ciet".

Viņķele, uzklausot atsevišķu valdības locekļu nostāju par to, ka, iespējams, ierobežojumi varētu būt par stingru, uzsvēra, ka tas nav pareizi uz pandēmiju un cilvēku drošību raudzīties no perspektīvas par to, ka pagaidām nezinām, kādi varētu būt dīkstāves pabalsti vai cits atbalsts.