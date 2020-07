Latvijas debesīs līdz jūlija nogalei var novērot spožo Neowise komētu

Tā atradīsies Lielā Lāča zvaigznājā, kas būs labs orientieris komētas atrašanai ikvienam novērotājam. Debesīm satumstot, no pusnakts līdz aptuveni pusčetriem no rīta komētu varēs aplūkot ar neapbruņotu aci. Jāņem gan vērā, ka jūlija naktīs debess ziemeļu pusē parasti ir redzami arī sudrabainie mākoņi, kas var traucēt komētas novērojumiem, piebilda Krastiņš.

Viņš skaidro, ka komētu Neowise (C/2020 F3) šī gada 27.martā atklāja NASA Zemei tuvo objektu plaša redzeslauka infrasarkanā diapazona kosmiskais teleskops (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer). Šis kosmiskais teleskops atrodas orbītā ap Zemi un veic pētījumus kopš 2009.gada, taču 2013.gada septembrī tā misijas mērķis tika mainīts, lai identificētu un pētītu tieši Zemei tuvus kosmiskos objektus. Līdz šim ar Neowise teleskopu ir atklāta 21 komēta, kā arī aptuveni 34 000 asteroīdi, no kuriem 135 ir klasificēti kā Zemei tuvi objekti. Šādu objektu orbītas šķērso Zemes orbītu un var radīt potenciālus sadursmes draudus.

Komētas sastāv no ledus ar relatīvi nelielu silikātiežu un metālu piejaukumu, galvenokārt putekļu formā, kas, komētām tuvojoties Saulei, sāk kust un iztvaikot, ap komētu kodoliem veidojot putekļu un gāzu apvalkus jeb komas, kā arī komētām raksturīgās astes.

Neowise komētas kodola diametrs ir aptuveni pieci kilometri (km), kas to ierindo lielāko zināmo komētu pirmajā desmitniekā. Tieši pateicoties šim faktam, komēta veiksmīgi izturēja pietuvošanos Saulei šī gada 3.jūlijā, kad tā atradās tikai 43 miljonu km attālumā no Saules. Zeme atrodas vidēji 150 miljonu km attālumā no Saules.