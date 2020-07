Lūse: Mēs visi atrodamies riska grupā

Klasisks skatījums uz psihiskās ārstniecības vēsturi ir ienācis, protams, līdz ar Mišela Fuko diezgan fundamentālo darbu “Āprātības vēsture”, kur viņš tieši skatās Eiropas pieejas un paradigmas - kā tās ir mainījušās kopš renesanses laikiem. Kopumā varētu teikt, ka skatījumu ļoti ietekmēja racionalitātes jeb apgaismības idejas, jo racionālisma filosofija 17.gs. lika pastiprināti interesēties par to, kā prāts darbojas un kādēļ kādreiz šis te prāts nedarbojas tā kā vēlētos. Līdz ar to 17.gs.arī sākās ārprāta pazīmes izrādoša cilvēku telpiska nodalīšana.

18.gs. jau parādās specializētās psihiatriskās dziedinātavas, kur vairs ārprātīgie nav kopā ar klaidoņiem un ubagiem, bet jau ar tādu domu, ka tad, ja viņus ievietos institūcijā, viņus varētu kaut kā arī mēģināt ar medicīnas palīdzību apārstēt. Šajā periodā, protams, arī tādas pozitīvas iezīmes parādās, teiksim, izcilais franču psihiatrs Pinels bija tas, kurš pateica – ārprātīgos vajag atbrīvot no ķēdēm, ar kādām viņi pirms tam bija nereti šajās institūcijās piesaistīti, ierobežoti. Viņš vērsa interesi uz to, ka tiešām ar medicīnas līdzekļiem varētu palīdzēt šīm dvēselēm. Nevis tikai kā neērtus elementus uztvēra, bet arī kā līdzcilvēkus, kuri ir tiešām cietēji.

Tā ka 18.gs.bija savā ziņā pretrunīgs: no vienas puses – norobežošana, segregācija, no otras puses arī, dažkārt tiešām īpaši ar tādu motivētu ārstu starpniecību – mēģinājumi palīdzēt. Protams, tajā laikmetā līdzekļu nebija pārāk daudz. Kad Medicīnas muzejā notika izstāde “Trakokreklu stāsts”, tad es atceros spilgti, jā, tur bija arī liecības no Broces pierakstiem un zīmējumiem Rīgas Ārprātīgo namā, kas jau pastēvēja no 18.gs.beigām. Tur atradās grūtsirdīgie, epileptiķi, arī apsēstie - kā viņš tos raksturo. Un tie paņēmieni, kā viņus ārstēt, bija, teiksim, driģenes, baldriāns, varbūt arī asins nolaišana, vemšanas izraisīšana. Citās valstīs tas spektrs bija krietni plašāks, bet nereti šie līdzekļi bija nežēlīgi un ar samērā īslaicīgu efektu.