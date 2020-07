Zviedrijas Baznīcas priesteru vidū sieviešu skaits pārsniedzis vīriešu

No 3060 priesteriem, kas šobrīd kalpo Zviedrijā, 1533 ir sievietes jeb 50,1% no priesteru kopējā skaita, sacīja Zviedrijas Baznīcas sekretāre Kristina Grenholma.

"Raugoties no vēsturiskās perspektīvas, šāda paritāte ir iestājusies ātrāk, nekā mēs to iepriekš iztēlojāmies. 1990.gada ziņojumā tika prognozēts, ka sievietes būs puse no garīdznieku skaita 2090.gadā," ziņu aģentūrai AFP sacīja Grenholma.