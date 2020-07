Šķirotavas stacijā, imitējot ekoloģisko katastrofu uz dzelzceļa, notiek operatīvo dienestu mācības

Mācību laikā tiks imitēta cisternas ar bīstamu kravu nobraukšana no sliedēm, sākoties bīstamas vielas noplūdei no cisternas un tai aizdegoties. Operatīvo dienestu uzdevums būs lokalizēt un nodzēst ugunsgrēku, lokalizēt bīstamās kravas noplūdi no cisternas un likvidēt tās izraisītās sekas, pārsūknēt no bojātās cisternas atlikušo bīstamo kravu derīgajā cisternā, ka arī uzcelt ritošo sastāvu uz sliedēm atbilstoši noteiktām prasībām.