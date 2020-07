Aizsardzības ministrija turpina iepazīstināt ar bukletu "Kā rīkoties krīzes gadījumā"

No 21.jūlija informāciju par Aizsardzības ministrijas (AM) sagatavoto bukletu "Kā rīkoties krīzes gadījumā" Valsts ieņēmumu dienests pakāpeniski publicē Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), lai visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas ietvaros ar tā saturu iepazīstinātu Latvijas iedzīvotājus, pavēstīja AM pārstāve Vita Briže.