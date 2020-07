"Tiem bērnu vecākiem, kas brauc pirmo gadu es lūdzu bērnus vairāk iedrošināt no viņu puses – izstāstīt, kas tos bērnus sagaidīs. Ļaujam atbraukt paskatīties uz to sadzīvi, kā te izskatās, lai pašiem vecākiem ir drošāk. Tiklīdz vecāki ir droši un pārliecināti, tas bērns to uzreiz jau jūt!"