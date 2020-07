C hepatīta ārstēšana Latvijā: trausls veiksmes stāsts, ko nevajadzētu sabojāt

Atslābt gan vēl nedrīkst. Gluži tāpat kā ar C hepatīta vīrusu, kura apkarošanas rādītājos Eiropā esam, ja ne tikpat izcilā pozīcijā, tad visai tuvu tam. Tiesa, ar dažām piebildēm.

28.jūlijs ir C hepatīta diena, un šis faktiski ir vienīgais brīdis, kad vīruss tiek kaut nedaudz pieminēts medijos, neskatoties uz to, ka Latvijā ir vairāk nekā 40 000 pacientu ar šo infekciju. Uz Covid-19 fona C hepatīts nav ne dramatisks, ne sensacionāls - vīrusa radītie bojājumi veidojas lēni, un pacients ilgus gadus var dzīvot bez jebkādām aizdomām par ļaundabīgā vīrusa klātbūtni organismā. Tomēr statistika neatpaliek - pēc Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem, 2016.gadā visā pasaulē no C hepatīta mira 399 000 cilvēku. Covid-19 upuru skaits pasaulē šobrīd ir aptuveni par trešdaļu lielāks (tiesa, gads ir vien pusē). Līdzīgi kā ar jauno koronavīrusu, arī pret C hepatītu nav vakcīnas, tomēr jau gadiem ilgi pasaulē ir pieejama efektīva terapija.

95% no C hepatīta pacientiem būtu iespējams izārstēt un atgriezt pilnvērtīgā dzīvē, ja ārstēšana tiktu uzsākta savlaicīgi.

"No pilnīgas bēdu ielejas, kas šīs slimības ārstēšanā pavērās 2004.gadā, kad tika dibināta C hepatīta pacientu apvienība, esam nonākuši situācijā, kurā gandrīz vairs nav, ko uzlabot. Pērn ikgadējā diskusijā kopā ar infektologiem, hepatologiem, politiķiem un valsts iestāžu pārstāvjiem tika uzstādīts ambiciozs mērķis - drastiski izrevidēt visu ārstniecības sistēmu, no diagnozes uzstādīšanas līdz pat izveseļošanās brīdim. Šogad, gatavojoties diskusijai, esmu patīkami pārsteigts, ka teju visi VM nosūtītie ieteikumi ir ieviesti praksē, saīsinot procesu divreiz," stāsta C hepatīta pacientu apvienības pārstāvis Kristaps Kaugurs.

Kopš pagājušā gada C hepatīta ārstēšanai paredzētie medikamenti ir kompensējamo zāļu grupā, kurai ir atviegloti saņemšanas noteikumi, kas būtiski paātrina un atvieglo procesus.

Satrauktajam pacientam vairs nav jāgaida uz ārstu konsilija lēmumu un neskaitāmām formalitātēm, kas saīsina ceļu līdz ārstēšanai, vienlaikus vienkāršojot ārstu darbu un samazinot birokrātisko slogu.

Tiecoties uz lielāku ģimenes ārstu iesaisti procesā, ir izstrādātas vadlīnijas par to, kā veicināt analīžu veikšanu iedzīvotāju vidū, palīdzot atklāt par kluso slepkavu dēvēto C hepatītu. Savukārt, lai palielinātu pacientu plūsmas caurlaidību pie speciālistiem, jau 2 gadus ārstēšana notiek ne vien Rīgā, bet arī Liepājā un Daugavpilī. Turklāt, nesen uzsākta ārstēšana arī ieslodzījuma vietās, un viens no deviņiem Latvijas cietumiem jau ir pilnībā atbrīvots no C hepatīta infekcijas. Citiem vārdiem - esam stabili nostājušies uz pareizā ceļa, kas tuvākajā nākotnē ļautu šo slimību izskaust teju pavisam.

"Te jāatgādina, ka šis kopīgi panāktais progress ir trausls, un sabiedrībai atliek vien paļauties uz politiķu un ierēdņu godaprātu, ka arī nākamajos gados tiks saglabāts šim mērķim atvēlētais finansējums.