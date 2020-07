Nelabo citu. Nepārmet tam. Paklusē. Pārdomā. Labo sevi!

Katrs mūsu izteiktais vārds nes sevī informāciju. Savukārt spēks un emocijas, kurus mēs pieliekam, lai to izteiktu, ir enerģija, ar kuras palīdzību mēs šai informācijai palīdzam materializēties un to iekustināt.

Viss liekais, ko mēs izsakām nekur nepazūd, jo pastāv enerģijas nezūdamības likums, kurš nosaka to, ka cēlonim jeb impulsam būs sekas jeb rezultāts.

Kad es sāku šo spēcīgo savas realitātes formēšanas instrumentu apzināties, es sāku mazāk runāt un vairāk klusēt. Un katrs liekais vārds, kurš izskanēja no cita cilvēka mutes, lika man aizdomāties par to, cik pavirši mēs izturamies pret vārdiem, kurus izrunājam, un līdz ar to esam pavirši paši pret sevi un savām dzīvēm.