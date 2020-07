Patiesi īsta fotosesija: mēs esam tādas, kādas esam, un tas ir skaisti!

Mēs apzināmies, ka atvērt sabiedrībai acis un izbaudīt to, kas mēs patiešām esam, nevis visu laiku baidīties, vai mēs deram standartam, - šis uzdevums ir sarežģīts. Un to ar četru modeļu, fotogrāfa spēkiem un iniciatīvu panākt ir nereāli, bet mēs izejam ārā no slēpšanās zonas un esam gatavi pieņemt sabiedrības reakciju uz to, ko mēs darām. Jo patiesībā tam visam būtu jābūt gaužām vienkārši: mēs esam tādas, kādas esam, un tas ir skaisti.