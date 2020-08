Krievija forsē Covid-19 vakcīnas ražošanu. Oktobrī sāks vakcinēt bez garantijām

Steidzīgā rīcība rada pamatu aizdomām, ka krievu vakcīna varētu nebūt droša. Eksistē aizdomas, ka testi veikti ar personām, kas nav to darījušas brīvprātīgi un līdz ar to ir pārkāptas ētikas normas. Nav izslēgts, ka mūsu Latvijas krieviski runājošās minoritātes ciešās saites ar Krieviju, radīs iemeslus šīs vakcīnas „ienākšanai“ arī Rīgā, Liepājā un Daugavpilī. Kā reaģēsim rudenī uz dažādas izcelsmes Covid-19 vakcīnām? Ķersim pirmo, kas parādās, jeb gaidīsim pārbaudītos variantus?

Daudzās pasaules valstīs pašlaik strauji notiek vakcīnas pārbaudes. To skaitā arī ķīniešu Cansino un Astra Zeneca, kas veic covid-19 vakcīnas izstrādāšanu kopā ar Oksfordas universitātes pētniekiem. Krievija, protams, piedalās šajā cīņā par vakcīnas iespējami ātru iegūšanu un savu iedzīvotāju pasargāšanu no pandēmijas. Kā iepriekš norādīts, tad krievu vakcīna tiek sasteigta un tās izstrādāšanā netiek realizētas visas trīs fāzes, kas šādos gadījumos ir nepieciešamas. Krievijas veselības aprūpes ministrs Mihails Muraško medijiem norādījis, tad pirmie tikšot vakcinēti ārsti, skolotāji un slimnīcu, poliklīniku personāls. Citās valstīs vakcīna šajā laikā vēl nebūs izgājusi visas pārbaudes un tas nozīmē, ka mēs to saņemsim ne ātrāk kā gada beigās.