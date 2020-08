Pirmie iespaidi: elektroauto Volkswagen ID.3 1st Edition Max

Neierasti gan redzēt pusizmirušas lidostas, kur daži viesi no tālām Āzijas zemēm savos pilna auguma skafandros ir kā radīti seriālam par Černobiļu, bet vairums cilvēku gausi slīd garām slēgtajām tirgotavām un atvērtās kafejnīcas izmanto, lai tomēr kaut nedaudz padrūzmētos un atmiņā uzmirdzētu garās rindas un skudru pūžņa atmosfēra, kas vēl pirms pusgada bija pilnīgi ierasta parādība. Nu labi, tik dramatiski jau nav un ne jau pasažieru plūsmu lidostā braucu lūkot. Mans mērķis bija ID.3 jeb automobilis, kuru paši Volkswagen uzskata par trešo nozīmīgo modeli kompānijas pastāvēšanas vēsturē (tāpēc arī modeļa nosaukumā iekļauts cipars 3). Pirmais bija Beetle, kuru pēc oriģinālā trīsdesmito gadu parauga ražoja līdz pat 2003.gadam, un tikai pērn Meksikā kvēlāko entuziastu interesēs tika izlaists pēdējais New Beetle metiens, pēc kā VW no vabolēm atvadījās pavisam. Otrais nozīmīgais modelis Volkswagen pastāvēšanas vēsturē ir Golf. 1974.gadā radītais modelis laika gaitā izpelnījies piekritēju loku, par kādu sapņo jebkurš auto, bet tikai retajam paveicas tādu iegūt. Golf vārdā pat nosaukta kompakto automobiļu klase un tā arī vēsturiski iegājies, ka golf klasē ietilpst gan Ford Focus, gan Opel Astra, gan citi Eiropā populāri kompaktauto.