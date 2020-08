Pilsoņu karš, spridzināšanas, iebrukumi: ko 45 gados pārdzīvojusi nelielā Libāna

2004.gadā ANO Drošības padome rezolūcijā pieprasa ārvalstu spēkiem pamest Libānu, ar to domājot Sīrijas karavīrus. Sīrija to ignorē.

2005.gada februārī Hariri tika noslepkavots ar automašīnā ievietotu spridzekli. Ielās iziet demonstranti, kuri ir noskaņoti pret Sīriju un pieprasa, lai tā atvelk karavīrus no Libānas. Sīriešu spēki Libānu pamet aprīlī.

ANO uzslavē libāņus par to, ka viņi uzņēmuši vairāk nekā trešdaļu no 160 000 sīriešu bēgļu, kuri aizbēguši no kara plosītās dzimtenes.