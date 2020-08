Graudu krājumi pietiks mazāk kā mēnesi jeb Beirūtas sprādziena graujošās sekas uz ekonomiku

Inflācija Libānai ir bijis liels trieciens – vairāk nekā 45% iedzīvotāju atrodas zem nabadzības sliekšņa, un 33% valsts iedzīvotāju ir bezdarbnieki. Viena no jaunākajām aptaujām liecina, ka pusei valsts iedzīvotāju ir lielas problēmas nodrošināties ar pilnvērtīgu pārtiku.

“Sprādziena sekas būs ļoti nežēlīgas. Osta ir sagrauta, un tā bija viena no galvenajām vietām, no kurienes valsts ieguva importēto pārtiku. Skaidrs, ka nākamo nedēļu un mēnešu laikā osta nebūs lietojama. Tas ietekmēs visus Libānas iedzīvotājus ne tikai Beirūtā, bet arī visā valstī – neatkarīgi no tā, vai tie ir valsts pilsoņi vai bēgļi,” teica bēgļu atbalsta grupas “World Vision” direktors Hanss Bederskis.