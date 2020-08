Lai apturētu Covid-19 izplatību, Igaunijā ierobežo nakts alkohola tirdzniecību Tartu apriņķī

Sākot no piektdienas, Tartu apriņķa ēdināšanas iestādēs un izklaides vietās alkohola vairumtirdzniecība no plkst.23 nebūs atļauta.

"Pēdējās nedēļas laikā Tartu pilsētā un apriņķī atklāti vairāki jauni uzliesmojumi un 14 dienās apstiprināts 41 aktīvs inficēšanās gadījums, tikmēr pusē no Igaunijas apriņķiem inficēto nav vispār," atgādinājis valdības vadītājs. "Tādēļ mēs neuzskatījām par vajadzīgu ieviest ierobežojumus visā Igaunijā un atbalstījām ierobežojumus tikai Tartu apriņķī."

"Tuvākās nedēļas būs izšķiroši svarīgas no vīrusa izplatības viedokļa. Gribu jūs lūgt tuvāko nedēļu laikā īpaši vairīties no pārpildītām, slēgtām telpām, turēties drošā atstatumā no citiem cilvēkiem, mazgāt rokas un palikt mājās, ja esat saslimuši," aicinājis Ratass. "Tikai tā mēs spēsim pakļaut situāciju kontrolei un turpināt savu ikdienas dzīvi bez jauniem nopietniem ierobežojumiem."