Valsts policija pabeidz izmeklēšanu kriminālprocesā par koku izciršanu Talsu novadā

Šā gada jūnija vidū Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Talsu novadā, Balgales pagastā no meža ir nozāģētas priedes un egle. Šobrīd Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā un nodevušas to prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.