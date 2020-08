Domājams viltotie vēlēšanu rezultāti izraisīja plašus protestus , kuru ietvaros tūkstošiem cilvēku svētdienas vakarā izgāja Minskas ielās. Protestētāji pulcējās līdzās piemineklim, kur bija izvietoti vairāki simti specvienību policistu ar vairogiem. Policija pēc tam demonstrantu virzienā raidīja trokšņa granātas un tad devās tos izkliedēt. Radio «Brīvība» video tiešraidē bija redzams, ka daudzi no tiem pameta laukumu bēgot. Starptautiskā cilvēktiesību aizsardzības organizācija «Amnesty International» arī ir paziņojusi, ka Baltkrievijas iedzīvotāju pūlī ir tikušas raidīti šāvieni (domājams, ka gumijas lodes). Zīmīgi, ka no sadursmju vietas ar ieslēgtām sirēnām aizbraukuši vismaz seši ātrās palīdzības auto.

Tihanovska tikmēr ir atteikusies atzīt savu sakāvi un mudinājusi valsts drošības struktūras atturēties no vardarbības. «Es vēlos atgādināt policijai un armijai, ka viņi ir daļa no mūsu sabiedrības,» sacīja opozīcijas kandidāte. Viņasprāt, ir skaidri redzams, ka vairākums iedzīvotāju Baltkrievijā atbalsta pārmaiņas. Turklāt fakts, ka valsts iedzīvotāji ir pārvarējuši savas bailes un apātiju, jau ir traktējams kā būtiska uzvara.

Par to, vai Latvijai vajadzētu iestāties par ES sankcijām pret Baltkrieviju, pētniece pauž viedokli, ka šāds instruments Briseles rīcībā noteikti ir. Tomēr tas būtu jāskata tikai kā viens no iespējamajiem atbildes variantiem un Eiropas Savienībai sākotnēji būtu pašai jāsaprot, kāda ir tās politika attiecībā pret Baltkrieviju. Pirms sankciju piemērošanas būtu jāidentificē to galvenais mērķis, un Latvijai ES ietvaros vajadzētu turpināt diskutēt par to, vai sankcijas ir visefektīvākais instruments Baltkrievijas jautājuma risināšanai, pauž pētniece.