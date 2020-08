Sprādziens Beirūtā: Ārlietu ministrija Libānas Sarkanajam Krustam pārskaitīs 50 000 eiro

Kopš 2011.gada Sīrijas krīzes sākuma Libāna ir uzņēmusi 1,5 miljonus Sīrijas bēgļu, kuri pašlaik veido 30% no valsts kopējā iedzīvotāju skaita. Tie pievienojas valstī mītošajiem tūkstošiem palestīniešu bēgļu, kuri tur sāka ieceļot no 1948.gada kara palestīniešu teritorijās.

Libāna jau ilgi cieš arī no smagām finansiālām problēmām un liela bezdarba, it īpaši jauniešu vidū. Libāna ir valsts ar trešajām lielākajām parādsaistībām pasaulē attiecībā pret iekšzemes kopproduktu. 2016.gadā valsts ārējā parāda dzēšanai tika izmantoti 48% no valsts budžeta.