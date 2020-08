Burova un GKR mērķis esot Rīga, kurā rīdziniekiem ir ērti dzīvot, strādāt un mācīties. Lai to panāktu, partija izvirzījusi vairākas prioritātes.

JKP mēra amata kandidāte Linda Ozola uzsvēra, ka no bērnības pieradusi strādāt. To viņa apliecināja ar savu bagātīgo pieredzi starptautiskajā vidē: 11 gadus nostrādājusi Norvēģijas vēstniecībā, bet vēl ilgu laiku veltījusi darbam Eiropas Savienības institūcijās. Kopā ar vīru audzina divus dēlus.

Savukārt pēc Lindas Ozolas teiktā, lai tilti un ielas tiktu pienācīgi remontētas, nepieciešams nodrošināt kompetentu personālu Rīgas domes Satiksmes departamentā. Infrastruktūras uzlabošanas jautājumus Ozola plāno risināt un plānot tieši sadarbībā ar Satiksmes departamentu. Izņemot to, ka ir jāapgūst mērķdotācijas, Ozola norāda, ka ceļu sakārtošanai varētu izmantot arī naudu no ES atveseļošanās fonda.

Atšķirībā no pārējiem mēra amata pretendentiem, JV pirmais numurs Vilnis

Viņaprāt, nepieciešams uzlabot arī pilsētas apgaismojumu, centrālās kanalizācijas sistēmu un jāintegrē dzelzceļš Rīgas sabiedriskajā transportā. Tiltu un ielu problēmas plāno risināt ar finansējuma piesaisti no ES atveseļošanās fonda.

Raidījuma dalībnieku pieejas, kā mazināt rindas Rīgas bērnudārzos, atšķiras. Piemēram, Oļegs Burovs no GKR runā par jaunu bērnudārzu būvniecību un skolu tīklu optimizāciju, kā rezultātā esošajās telpās var izveidot papildus vietas. Kopumā šogad līdz 1. septembrim Burovs garantē teju 600 jaunas vietas pašvaldību bērnudārzos.

Vilnis Ķirsis no JV uzskata, ka šis nav visefektīvākais risinājums. Viņaprāt, ja iesaista privātos pakalpojuma sniedzējus, problēmu iespējams atrisināt 2 gadu laikā. “Lai neciestu tie bērnu vecāki, kas netika pašvaldību dārziņos, mēs ieviesīsim Norvēģijas modeli, ka

Turklāt viņš solīja ieviest apmācību latviešu valodā visos galvaspilsētas bērnudārzos, pamatojot savu priekšlikumu ar to, ka šodien rindas uz latviešu bērnu dārziem esot divreiz garākas nekā uz mazākumtautību bērnudārziem.

Savukārt Linda Ozola no JKP iestājas par pašvaldības līdzfinansējumu, kas sekos bērnam uz privātajiem bērnudārziem. Turklāt viņa uzskata, ka jauno bērnudārzu būvniecība vēl negarantē rindu mazināšanu, jo, izņemot jaunu vietu radīšanu, iestāde ir arī jānodrošina ar pedagogiem, kuri privātajiem pakalpojumu sniedzējiem jau ir. Tieši sadarbība ar privātajiem bērnudārziem, JKP ieskatā, ir drošākais variants Rīgas budžetam, norādīja Ozola.

“Es izlasīju, Ozolas kundze, jūsu teikumu par to, ka man vajadzētu sēdēt uz apsūdzēto sola. Es ļoti ilgi domāju, vai man pasniegt jums roku, vai nē, un vai es vispār gribu ar jums atrasties vienā telpā. Bet pēc tam es padomāju: droši vien tādi esat jūs - politiķi, ka trīs nedēļas pirms vēlēšanām zaudējat kaut ko cilvēcisku,” savu konkurenti kritizēja Burovs.

Vēlāk gan viņš paskaidroja rokas pulksteņa izcelsmi: “Man tas pulkstenis ir 10 gadus. Pirms desmit gadiem man to uzdāvināja vairāki man tuvi cilvēki.

Kā nākamais jautājumu uzdeva Burovs. JV mēra amata kandidātam Vilnim Ķirsim viņš jautāja, kad tiks izbeigta OIK afēra. Savu jautājumu Burovs pamatoja ar atsauci uz to, ka pats Ķirsis ir strādājis Ekonomikas ministrijā.

“1999. gadā to ieviesa Indulis Emsis, “zaļie” un “Tautas partija”. Atcerēsimies Andri Šķēli, ka viņam ir Liepājā vēja parks, kurš darbojas uz OIK. Viņš ir nodots ekspluatācijā 2001. gadā un jau tad sāka darboties ar dubulto vai trīskāršo tarifu. 2001. gadā [partija] “Jaunais laiks” pat vēl nebija dibināta, kur nu vēl “Vienotība”. Es tajā laikā mācījos universitātē 2. vai 3. kursā.”

Pēdējo jautājumu uzdeva Ķirsis Burovam. Viņš pieminēja faktu, ka GKR kopā ar Saskaņu ir valdījusi Rīgā 10 gadus. Raidījuma laikā Ķirsis nolasīja dažus teikumus no GKR un Saskaņas kopīgās priekšvēlēšanu programmas. Nekas no Ķirša nolasītā neesot piepildījies. Politiķis jautāja: "Kāpēc rīdziniekiem ticēt GKR tagad?"

“Man ir ļoti daudz konkrētu objektu, kurus es pats esmu iniciējis. Tas ir Rīgas krievu teātris, VEF kultūras pils, Ziemeļblāzma un Centra sporta kvartāls. Šobrīd mēs startējam paši. Mums ir sagatavota programma, kurai nav nereālu aspektu. To, ko es apsolīju, to es esmu izdarījis un [par to] man nav kauns,” atbildēja politiķis.