Lukašenko noraida ārvalstu starpniecību Baltkrievijas situācijas noregulējumam

"Jūs to zināt ne sliktāk par mani, kas notiek valstī. Klusiņām sāk vai turpina šūpot situāciju, mūsu sabiedrību. Tikuši līdz darba kolektīviem. Es to daudzkārt esmu teicis. Vienkārši gribu to kārtējo reizi pateikt, ka no tā nekas nesanāks. Valsti mēs nevienam neatdosim. Situāciju mēs noturēsim," uzsvēra Lukašenko.