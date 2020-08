"Cert.lv": Latvijā attālinātais darbs veicinājis kiberuzbrukumu skaita pieaugumu

Viņa norādīja, ka ziņā norādīta saite, kurā jāveic autorizācija un jāseko norādījumiem, lai novērstu konta bloķēšanu. Šādas ziņas tiek izsūtītas no kontiem, kuru nosaukums ir veidots tā, lai radītu iespaidu, ka sūtītājs ir pats "Facebook". Piemēram, "Blue Check Mark Notification" vai "Facebook Recovery Verified", lai arī šiem kontiem patiesībā nav nekāda sakara ar īsto "Facebook".

Kā stāstīja Besere, vīruss tiek izsūtīts e-pastos no upurim pazīstama konta, kam pievienots ".doc" pielikums ar "Macros" funkcionalitāti. Kaitīgais e-pasts uzticamības palielināšanai satur fragmentus no upura iepriekš veiktām sarakstēm, lai radītu iespaidu, ka šis ir sarakstes turpinājums. Ja saņēmējs atver dokumentu un iespējo "Macros" funkciju, vīruss nonāk iekārtā. Vīruss vāc sensitīvu informāciju no upura iekārtas, lejupielādē iekārtā papildu ļaunatūru, kā arī izsūta sevi tālāk upura kontaktu sarakstam un cenšas izplatīties tālāk arī uz citām tīklā pieejamajām iekārtām.