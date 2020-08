Ašeradens: Pāreja uz attālinātu darbu ir solis uz priekšu digitālās partijas virzienā

Viņš uzsvēra, ka populisms tik ātri nepazudīs no politiskās dienaskārtības, tas drīzāk atdzims jaunās formās.

Tajā pašā laikā atzina, ka esošā valdības koalīcija, kurai, šķiet, nav alternatīvas, slēpj sevī milzīgu pārmaiņu potenciālu, ko apliecina valdības paveiktais. "Premjera Krišjāņa Kariņa (JV) un finanšu ministra Jāņa Reira (JV) īsā laikā realizētais finanšu sistēmas kapitālais remonts izglāba Latviju no nonākšanas starptautiskās finanšu uzraudzības sistēmas melno vai pelēko sarakstu tumšajos ūdeņos," sacīja partijas vadītājs.

"Krišjānim kā spožam sarunvedējam izdevās panākt iestrēgušā kopējo sarunu vezuma izkustēšanos no vietas un lielisku finansējuma pozīciju Latvijai. Viņš apliecināja sevi kā ietekmīgu līderi uz Eiropas politiskās skatuves," uzsvēra Ašeradens.

Vienlaikus partijas vadītājs atzīmēja, ka Rīgas attīstībai izšķiroši svarīgi ir atjaunot godīgu un atbildību sadarbību starp Rīgu un Latvijas valdību. Ašeradens kongresa delegātiem norādīja: "Socioloģiskās aptaujas skaidri parāda vienu vēlētājiem ārkārtīgi svarīgu naratīvu: "mēs vēlamies redzēt godīgu un atbildīgu politiku Rīgā!" Tā ir viena no prioritātēm mūsu Rīgas līderim Vilnim Ķirsim un domāju, ka viņam kopā ar valdības koalīcijas partneriem ir labas izredzes pēc ārkārtas vēlēšanām izveidot Rīgā dinamisku koalīciju un tādejādi pārtraukt bizantiskās vadības periodu mūsu valsts galvaspilsētā."

"Mums ir brīvas un demokrātiskas vēlēšanas, mums ir dažreiz kašķīgi koalīcijas partneri un mums ir opozīcija, kas elpo pakausī. Mums ir demokrātija. Mums ir tiesiskums. Mēs esam daļa no Eiropas. Mūsu svēts pienākums ir ikdienas darbā to pilnveidot, aizsargāt un palīdzēt tiem, kuri uz to tiecās," uzsvēra Ašeradens.