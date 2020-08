CVK preses konference par Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām

Viņa norādīja, ka balsošanas organizēšana vēlētāja dzīvesvietā būs viens no lielākajiem izaicinājumiem. Viens no veidiem būs ar vēlētāju sazināties pa telefonu, lai izskaidrotu balsošanas procedūru. Šādā gadījumā, ievērojot drošu distanci, tiktu pārbaudīts vēlētāja personu apliecinošais dokuments un izsniegti vēlēšanu materiāli.

Kā ziņots, vēlēšanu dienā 29.augustā iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz 22. Trīs dienas pirms vēlēšanām var nobalsot iepriekš: trešdien, 26.augustā, no plkst.16 līdz 21; ceturtdien, 27.augustā, no plkst.9 līdz 16; piektdien, 28.augustā, no plkst.12 līdz 20.