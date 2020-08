Jaunietis Izraēlā atradis podu ar 1100 gadu senām zelta monētām

Kā vēstīts ziņu izdevumā “BBC”, lielākā daļa monētu ir kaltas agrīnā islāma periodā, kad šis reģions bija daļa no Abāsīdu kalifāta.

Monētas sver 845 gramus un to aprakšanas brīdī bija ļoti ievērojama naudas summa – pietiekami liela, lai iegādātos greznu namu kādā no kalifāta pilsētām. Tiesa, kuram piederēja šī bagātība un kāpēc neviens neatgriezās to savākt, joprojām ir mistērija.