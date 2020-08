LTV debates "Izvēlies nākotni" – vai kandidātu teiktais atbilst patiesībai? 2.daļa

Taču šāds uzņēmumu salīdzinājums būtisku informāciju noklusē. Rīgas ūdens peļņa patiesi pērn bijusi 8,45 miljoni eiro, savukārt Tallinas ūdens – 27,76 miljoni. Arī tarifi atšķiras – Rīgā 1 ,79 eiro par kubikmetru, bet Tallinā – 1,52 eiro. Taču vēl līdz pat pagājušā gada decembrim Tallinā ūdens tarifs privātpersonām bija par aptuveni 27% lielāks nekā pašlaik un attiecīgi arī lielāks nekā Rīgā – uzņēmumam to nācās samazināt pēc tiesas sprieduma . Galvenokārt tarifa krituma dēļ šā gada otrajā ceturksnī pret to pašu periodu pērn ievērojami samazinājies arī Tallinas ūdens apgrozījums un par 46% arī bruto peļņa.

Nav tiesa, ka šādas izmaiņas plāno un par tām ir paziņojusi valdība. Par ieceri mainīt nodokļu sadalījumu paziņoja finanšu ministrs Jānis Reirs (Jaunā Vienotība). Tostarp iecerēts par 2% samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) daļu, kas nonāk pašvaldību rīcībā. Tas pašvaldībām būtu ievērojams zaudējums, jo IIN veido 80% no to ieņēmumiem. Savukāt valdībā šo jautājumu tika nolemts vēl neskatīt, jo partiju nostāja atšķiras. Pret plānotajām izmaiņām patiesi ir arī Nacionālā apvienība – Smiltēna pārstāvētās LRA partneri RD vēlēšanās. Tiesa, vismaz publiski tā izteikusies nevis pret ieceri samazināt IIN pašvaldību ieņēmumu daļu, bet gan pret to, ka visu iecerēto izmaiņu rezultātā pasliktinātos situācija ģimenēm ar bērniem un pašlaik nav piedāvājuma to kompensēt.