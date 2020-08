Lukašenko iekļaušana Latvijai nevēlamo personu sarakstā - stingrs signāls, ka nekādas sarunas nenotiks

Pēc eksperta paustā, Latvijai un pārējām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm sankciju ieviešana pret Baltkrievijas amatpersonām gandrīz ir vienīgais instruments, ko šajā situācijā var piemērot. Raugoties no Latvijas puses, Rinkēviča solis esot uzskatāms par stingru rīcību, jo nevēlamo personu sarakstā ir iekļauts pašpasludinātais Baltkrievijas prezidents Lukašeno. "Tas, ka sarakstā ir iekļauts arī pats Aleksandrs Lukašenko un viņa dēls, tas liecina par rīcības nopietnību," akcentēja ārlietu eksperts.

Runājot par to, vai pastāv iespēja, ka Baltkrievija varētu no valsts izraisīt Latvijas vēstnieku, ārlietu eksperts uzsvēra, ka kaut kāda reakcija no Baltkrievijas ir gaidāma.