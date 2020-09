Atzīstas dzeršanā, bet ne avārijas izraisīšanā: krievu aktieris Jefremovs liecina tiesā

Kad prasība nozīmēt jaunu ekspertīzi tika noraidīta, Jefremova advokāts nāca klajā ar diviem citiem lūgumiem - nozīmēt Jefremovam ārstēšanos "atmiņas atgūšanai" un, kad tas tika noraidīts, veikt psihiatrisko ekspertīzi par to, vai Jefremovs uzreiz pēc avārijas bija spējīgs dot ticamu liecību. Visas prasības noraidītas.

Jefremovs liecināja, ka 8.jūnijā esot bijis smagi piedzēries un no tās dienas notikumiem tikpat kā neko neatceroties, kā arī neatceroties kokaīna lietošanu. Sadursmes brīdi viņš neatceroties. Neskatoties uz to, Jefremovs apgalvo, ka video no avārijas vietas, kurā viņš atzīst savu vainu, aktieris patiesībā esot teicis "neesmu vainīgs".