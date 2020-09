Epidemiologs: Līdz nedēļas beigām Igaunija varētu nokļūt to valstu vidū, no kurām atgriežoties ir jāievēro pašizolācija

Latvijā patlaban tiek reģistrēti 4,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, kas jau vairāk nekā divas nedēļas ir zemākais rādītājs Eiropā no visām valstīm, kur ir reģistrēti Covid-19 pacienti. Tikmēr, pēc Perevoščikova paustā, Latvijā joprojām pieaug testēšanas apjomi, sasniedzot aptuveni 1900 testus diennaktī.

No visiem veiktajiem testiem 0,4% gadījumu tie bijuši pozitīvi, turklāt nedēļas laikā tiek atklāti no 15 līdz 56 pozitīviem gadījumiem, kas liecina par to, ka īpaša pieauguma tendence netiek konstatēta, atzīmēja SPKC eksperts. Viņš norādīja, ka citur Eiropā pēdējo divu mēnešu laikā saslimstība ar Covid-19 ir teju trīskāršojusies. Proti, ja pirms diviem mēnešiem saslimstība ar Covid-19 Eiropā bija mērāma vidēji 16 gadījumos uz 100 000 iedzīvotājiem, tad patlaban šis rādītājs ir pieaudzis līdz 46 gadījumiem.