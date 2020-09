Krievijas vienīgais racionālais scenārijs Baltkrievijā

Kopš 9.augusta Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām pagājis gandrīz mēnesis, taču Krievija līdz šim aprobežojusies galvenokārt ar retoriskiem manevriem. Sākumā, kad izcēlās pirmie baltkrievu protesti pret viltotajiem vēlēšanu rezultātiem un to vardarbīga apspiešana, Maskava nogaidīja.

Krievija aktīvāk iesaistījās, kad Baltkrievijā sākās streiki, tai skaitā valsts raidorganizācijā. Izskanēja minējumi, ka streikojošo un atlaisto darbinieku vietas aizpilda Kremļa propagandas kanāla RT pārstāvji; tas sākotnēji netika oficiāli apstiprināts, taču šonedēļ to intervijas laikā apstiprināja pats Aleksandrs Lukašenko.

Nesen tika apstiprinātas vairākas Krievijas un Baltkrievijas augstāko amatpersonu tikšanās , kas notiks tuvākajā laikā. Gan Krievija, gan Baltkrievija publiski izrāda, ka to starpā notiek sarunas, taču Krievija vilcinās ar spēka struktūru pārstāvju iesūtīšanu.

"Mani kā starptautiskās politikas pētnieku fascinē situācija, kurā nonākusi Baltkrievija, Krievija un Rietumi," norāda Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centra vadošais pētnieks Toms Rostoks. "Krievija nevar iejaukties, jo, ja pamanīs tās karaspēku, tas beigsies ne tikai ar baltkrievu tautas atsvešināšanu, bet arī iespējamas papildu sankcijas no Rietumiem. Manuprāt, to Krievija īsti negrib un nevar atļauties. Arī Rietumi mēģina atkratīties no atbildības. Tiklīdz sāktos runas par Rietumu iejaukšanos, tā gan Baltkrievijā varētu parādīties Krievijas karavīri."