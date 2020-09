Trešdien, 2. septembrī sarunu festivāla «Lampa» ietvaros norisinājās diskusija par pašnāvības problēmu Latvijā. Diskusijas ietvaros tika apspriesti gan pašnāvības psiholoģiskie aspekti, gan sniegti pieredzes stāsti, gan doti padomi to novēršanai. Portāls TVNET piedāvā ieskatu galvenajos diskusijas domu graudos.

Mūziķis, biedrības «Ogle» sadarbības partneris Matīss Pavītols, kurš pats mēģinājis veikt pašnāvību norāda, ka šādas sarunas tēmas parasti cilvēku starpā nemaz nepastāv. Viņš atzīst, ka neatceras mirkli, kad būtu vēlējies ar kādu par šo jautājumu parunāt, jo tas viss ir ļoti personīgi. Savukārt, psiholoģe un kognitīvi biheiviorālās terapijas terapeite Marija Ābeltiņa norāda uz vairākiem iemesliem. Pirmkārt, šis temats sabiedrībā ir ļoti stigmatizēts un par to ir neērti runāt. Otrkārt, cilvēki, kuri plāno veikt pašnāvību jūtas diezgan neiederīgi sabiedrībā. Tiem ir sajūta, ka tos neviens nesapratīs un neviens nespēs palīdzēt (pastāv mīts, ka pašnāvības veic tikai vāji cilvēki un apkārtējie bieži vien reaģē ar baiļu reakciju, sakot, ka nepieciešams saņemties un beigās viss būs labi). Treškārt, cilvēkiem ir bail no nāves kopumā. Pat ja saruna pietuvojas jautājumam par pašnāvību, tad mēs no tā apspriešanas neapzināti sākam izvairīties. Šeit ir nepieciešama liela drosme un arī diezgan augsts izglītības līmenis, lai būtu iespējams ar šo jautājumu «būt kopā», saka Ābeltiņa.