Vācijas mediķi apstiprinājuši, ka Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs tika saindēts ar Padomju Savienībā izstrādātu nervu indi “Novičok” - ar šīs pašas grupas nervu toksīnu pirms diviem gadiem Lielbritānijā tika saindēts arī bijušais Krievijas dubultaģents Sergejs Skripaļs. Par to, kā atšķiras Navaļnija un Skripaļa indēšanas gadījumi, intervijā medijam RFE/RL stāsta viens no “Novičok” izstrādātājiem - ASV dzīvojošais krievu zinātnieks Vils Mirzajanovs.

Vils Mirzajanovs no 1965. līdz 1992. gadam strādāja Organiskās ķīmijas un tehnoloģiju institūtā, ko pārvaldīja militārās struktūras un Valsts drošības komiteja. Viņš bija viens no zinātniekiem, kuri septiņdesmito gadu sākumā izstrādāja “Novičok”.

Es uzskatu, ka šajā gadījumā tika izmantota atšķirīga “Novičok” versija – viela ar nosaukumu A-261. Šī viela ir aptuveni desmit reizes toksiskāka par to, kas tika izmantota Lielbritānijā. Tā ir arī viela ar cietu agregātstāvokli. To var sajaukt ar cukuru vai ievietot tējas maisiņā.

Ārsti saka, ka Navaļnijs atveseļosies. Bet man par to ir šaubas. Acetilholīns atbild par signālu pārraidi smadzenēs dažādu funkciju nodrošināšanai - redze, muskuļi, metabolisms. Šīs saindēšanas rezultātā šie savienojumi var būt smagi bojāti vai iznīcināti.

Jā. Ja tā ir cieta viela, tai ir minimāls iztvaikošanas līmenis. Tā nevarētu izkļūt pat caur papīra lapu. Tā būtu arī nekaitīga “operatoram” - viņš to var mierīgi pārnēsāt un iebērt kādam tējā pat ar kailām rokām. Viela A-261 ir daudzkārt nāvējošāka par iepriekš izstrādātajiem “Novičok” veidiem A-230 un A-232.

Es nekad neesmu redzējis A-261, tomēr, visticamāk, to var izgatavot dažādās formās. Šajā gadījumā tas, visdrīzāk, bija pulveris.

Protams, cilvēka organisms cenšas tikt no indes vaļā. No šāda skatu punkta Krievijas varas iestāžu rīcība šķiet loģiska. Jo ilgāk viņi viņu turēja [Omskā], jo ilgāks laiks bija organismam indi pārstrādāt. Tomēr no Skripaļu gadījuma mēs zinām: ja “Novičok” nonāk organismā, tā klātbūtni var konstatēt pat pēc mēneša.