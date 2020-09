Lai arī pēdējās dienās protesti Baltkrievijā ir mazinājušies, tie bez pārtraukuma turpinās jau piekto nedēļu. Viena no šo protestu raksturīgajām iezīmēm ir to miermīlīgā daba. Plīvojoši baltsarkanbalti karogi, ziedi, plakāti, saukļi un gājieni raksturo baltkrievu tautas centienus sasniegt valstiskas pārmaiņas. Līdz ar to rodas konceptuāls jautājums - vai represīvs autoritārs režīms vispār var tikt gāzts, nelietojot spēku no pārmaiņu virzītāju puses? Rakstā tiks apskatīti trīs galvenie argumenti, kāpēc šāda iespēja ir maz ticama.